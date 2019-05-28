Роскосмос и РАН разработали концепцию сверхтяжелой ракеты

Госкорпорация Роскосмос и Российская академия наук (РАН) разработали концепцию Федеральной целевой программы (ФЦП) до 2030 года по созданию сверхтяжелой ракеты.

«Роскосмосом совместно с РАН была разработана концепция Федеральной целевой программы «Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на 2020-2030 годы», – сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин РИА «Новости».

Он уточнил, что в рамках ФЦП будет создана не только транспортная инфраструктура (ракета-носитель сверхтяжелого класса, пилотируемый транспортный корабль и лунный взлетно-посадочный комплекс), но и средства поддержки пилотируемых миссий, «поскольку создание указанных средств, за исключением пилотируемого транспортного корабля, не запланировано в рамках действующих федеральных программ».

Ранее Рогозин рассказал о перспективных российских сверхтяжелых ракетах для полетов на Луну.