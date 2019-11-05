Техническое проектирование сверхтяжелой ракеты собрались провести в 2020 году

Научно-технический совет РКК «Энергия» рекомендовал в 2020 году провести техническое проектирование космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (КРК СТК), также одобрен эскизный проект, сообщает корпорация.

«Научно-технический совет рекомендовал провести техническое проектирование КРК СТК в 2020 году», – передает сообщение РКК «Энергия» ТАСС.

Кроме того, советом одобрены результаты по эскизному проекту и его составным частям. Их было решено представить в госкорпорацию Роскосмос.

Заседание совета состоялось 1 ноября. В РКК «Энергия» отмечают, что представленные результаты эскизного проектирования подтверждают соответствие требованиям технического задания и генеральному графику, который в 2019 году утвердил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

29 октября сообщалось, что НПО автоматики разработало проект системы управления для российской сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей», предназначенной для полетов к Луне. О том, что научно-технический совет РКК «Энергия» одобрил эскизный проект, сообщалось 22 октября.

В мае сообщалось, что Роскосмос и Российская академия наук разработали концепцию Федеральной целевой программы до 2030 года по созданию сверхтяжелой ракеты.