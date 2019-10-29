Разработан проект системы управления для сверхтяжелой ракеты «Енисей»

НПО автоматики разработало проект системы управления для российской сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей», предназначенной для полетов к Луне, сообщил генеральный директор предприятия Андрей Мисюра.

«Договор на эскизный проект [системы управления] есть, он заканчивается в ноябре. Будет научно-технический совет в РКК «Энергия», по результатам рассмотрения эскизного проекта будет принято решение, участвует ли НПО автоматики», – цитирует ТАСС Мисюру.

Ранее научно-технический совет одобрил эскизный проект ракеты-носителя «Енисей». Запуск сверхтяжелой ракеты первого этапа ожидается в 2028 году.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил, что российская ракета-носитель сверхтяжелого класса будет в четыре раза дешевле американской. После 2030 года будет произведен запуск еще более грузоподъемной сверхтяжелой ракеты.

Напомним, в августе гендиректор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что возможно привлечение других стран к совместному созданию сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну.

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