Одобрен эскизный проект российской сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну

Научно-технический совет одобрил эскизный проект сверхтяжелой ракеты-носителя для полетов к Луне, сообщил Ракетно-космический центр «Прогресс» (предприятие Роскосмоса).

Ранее сообщалось, что первый пуск сверхтяжелой ракеты «Енисей» с космодрома Восточный пройдет в 2028 году.

«В ракетно-космическом центре «Прогресс» прошло заседание научно-технического совета по рассмотрению материалов эскизного проекта ракеты-носителя сверхтяжелого класса... Участники научно-технического совета одобрили результаты разработки эскизного проекта ракеты-носителя сверхтяжелого класса и ее составных частей», – говорится в сообщении на сайте предприятия.

Там добавили, что «основной доклад по рассмотрению итогов разработки эскизного проекта ракеты-носителя сверхтяжелого класса представил главный конструктор РН «Союз-5» А.А. Черевань».

Он продемонстрировал разработки и расчеты в части конструкции ракеты-носителя, ее бортовых систем, вариантов сборки и других аспектов.

«В рамках работ по эскизному проекту был проведён сравнительный анализ основных вариантов создания ракеты-носителя сверхтяжёлого класса, обоснованы её технический облик и основные характеристики, определены этапы и сроки создания РН СТК», – сообщили в РКЦ «Прогргесс».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил, что российская ракета-носитель сверхтяжелого класса будет в четыре раза дешевле американской. Запуск сверхтяжелой ракеты первого этапа ожидается в 2028 году. После 2030 года будет произведен запуск еще более грузоподъемной сверхтяжелой ракеты.

Напомним, в августе гендиректор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что возможно привлечение других стран к совместному созданию сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну.

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