Россия допустила привлечение других стран к созданию ракеты для полетов на Луну

Привлечение других стран к совместному созданию сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну возможно, заявил гендиректор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.

«На самом деле это было бы очень здорово для всех участников. Это требует желания со стороны ряда стран, которые будут в этом участвовать», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что совместно разработать ракету для полетов на Луну было бы существенно дешевле, чем такая же работа в одиночку.

Сейчас для полетов к Луне разрабатывается сверхтяжелая ракета «Енисей».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил, что российская ракета-носитель сверхтяжелого класса будет в четыре раза дешевле американской. Запуск сверхтяжелой ракеты первого этапа ожидается в 2028 году. После 2030 года будет произведен запуск еще более грузоподъемной сверхтяжелой ракеты.