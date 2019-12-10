Аваков заверил, что в Париже «зрады нету»

Глава МВД Украины Арсен Аваков прокомментировал переговоры лидеров «нормандской четверки» в Париже.

Он заявил, что на переговорах, которые на тот момент еще не были завершены, «атмосфера хорошая», передает РИА «Новости».

Президента Украины Владимира Зеленского министр назвал «молодцом». По словам Авакова, глава государства «жестко и правильно держит позицию», ведет себя уверенно.

«Зрады («измены») нету», – заверил глава МВД Украины.

Аваков также сообщил, что лидеры «нормандской четверки» не приняли условия украинской стороны в ходе встречи в Париже. При этом он заявил, что «встреча прошла не зря», передает ТАСС со ссылкой на NewsOne.

«Я доволен», – сказал Аваков.

Напомним, президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский прокомментировали итоги саммита «нормандской четверки» и двусторонней встречи. Так, Путин остался доволен встречей с Зеленским, а президент Украины заявил о «ничьей» по итогам переговоров с Путиным.

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