Микроавтобус попал в ДТП под Красноярском, есть жертвы и пострадавшие

В результате ДТП с участием микроавтобуса два человека погибли, восемь человек пострадали, сообщили в экстренных службах Красноярского края,

ДТП произошло в Новоселовском районе, передает ТАСС.

При этом в местной ЦРБ сообщили, что доставлены «10 человек, все взрослые».

Главк МВД по региону сообщил, что микроавтобус Toyota Hiace, в котором ехали 15 человек, столкнулся с КамАЗом, остановившимся перед светофором. В результате ДТП погибли водитель и пассажир микроавтобуса.