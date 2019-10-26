В ДТП с двумя микроавтобусами на Алтае погибли восемь человек

Количество погибших в ДТП на Алтае увеличилось до восьми. Пострадали пять человек, они находятся в тяжелом состоянии.

В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что, по предварительным данным, в аварии «погибли восемь человек, в том числе один несовершеннолетний», передает РИА «Новости».

В региональном Минздраве сообщили, что медики оценивают состояние пяти пострадавших как тяжелое.

Отмечается, что одна пациентка доставлена в Калманскую ЦРБ, в это медучреждение также уже выехали врачи Краевого центра медицины катастроф для организации эвакуации пострадавшей в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Еще три человека были доставлены попутным транспортом в Алейскую центральную районную больницу.

При необходимости для эвакуации других пациентов в медучреждение Барнаула задействуют вертолет, санитарный транспорт уже подготовлен для этой цели.

Авария произошла в субботу утром на 74-м километре федеральной трассы А-322. На границе Топчихинского и Калманского районов столкнулись частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan.

Изначально в МЧС сообщали о пяти погибших, в том числе ребенке, и пяти раненых.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины ДТП. Известно, что водитель 1992 года рождения, находившийся за рулем Nissan, два раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2017 и в 2018 году.

Однако права управлять именно данным автомобилем он не имел, не был внесен в страховой полис ОСАГО.

Ранее международный автобус попал в ДТП на Украине.