По Самарой перевернулся микроавтобус с подростками

В Самарской области перевернулся микроавтобус, в котором находились восемь 16-летних подростков, сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону. По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, школьники возвращались из Ульяновской области с олимпиады по «Что? Где? Когда?».

По предварительным данным полиции, авария произошла в Елховском районе Самарской области, микроавтобус Iveco столкнулся с автомобилем Lada Largus, после чего повалился на бок, передает РИА «Новости».

«В микроавтобусе находились восемь 16-летних подростков и двое взрослых. Несовершеннолетних доставили в больницу, но медицинская помощь им не понадобилась», – сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил в своем Instagram, что микроавтобус со школьниками возвращался в Самару из Ульяновской области после олимпиады по «Что? Где? Когда?». По информации главы региона, подростки в результате ДТП получили ушибы и царапины.

Напомним, в апреле автобус с детьми опрокинулся под Тулой.