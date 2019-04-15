Автобус с детьми опрокинулся под Тулой

Под Тулой экскурсионный автобус, в котором находились 39 детей, съехал в кювет и опрокинулся на бок, сообщила пресс-служба МЧС.

ДТП произошло около деревни Волынцево примерно в 21.45 мск, передает РИА «Новости».

В автобусе также находились семеро взрослых: пятеро сопровождающих и два водителя, передает ТАСС.

Дети не пострадали. Одной из сопровождающих женщин медпомощь оказали на месте.

Школьников разместили в гостинице в Туле.