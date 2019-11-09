Тренер раскрыл злой умысел против российских фигуристок

Тренер фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин отметил слабое судейство на этапе Гран-при в Китае. Для выхода в финал Туктамышевой не хватило двух баллов.

«Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону. Наверное, общая атмосфера такая, чтобы не допустить подавляющего числа русских женщин в финале Гран-при. И я думаю, этим объясняется третье место Лизы, а не второе», – цитирует ТАСС Мишина.

При этом Мишин отметил, что ему понравилось выступление как Туктамышевой, так и другой его подопечной Софьи Самодуровой.

Напомним, в субботу судьи оценили произвольную программу Туктамышевой в 209,10 балла, хотя она практически не допустила ошибок. Она заняла лишь третье место. Второй стала японка Сатоко Мияхара.

Победительницей этапа стала Анна Щербакова, по сумме двух оценок набравшая 226,04 балла. Тренер по фигурному катанию, мастер спорта СССР международного класса Татьяна Тарасова назвала выступление Щербаковой историческим, а финскую фигуристку Кииру Корпи в Сети обвинили в зависти к россиянке.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД