Историк рассказал подробности о расчленившем возлюбленную доценте СПбГУ

Задержанный по подозрению в убийстве 63-летний преподаватель истории СПбГУ Олег Соколов давно отличался неадекватным поведением, заявил историк Евгений Понасенков.

«Я год говорил, что все будет очень плохо, что он ненормален. Я год назад записал обращение к Даудовой – это директор института истории в СПбГУ, где он служит – чтобы его уволили. Год назад просил! Я сказал, что он опасен. Меня никто не слушал», – цитирует «360» Понасенкова.

По словам историка, странности в поведении Соколова проявлялись достаточно сильно. В частности, Понасенков начал требовать увольнения доцента после того, как тот избил студентов у себя на факультете.

Издание отмечает, что это не первый подобный случай. Несколько лет назад Соколова обвинили в избиении студентки, которая решила с ним расстаться. Еще один случай произошел в 2018 году.

Понасенков не знает, кто именно стал жертвой Соколова. Историк предположил, что это могла быть его бывшая студентка Анастасия.

«Я не знаю, чьи это могут быть руки. Это может быть жена или сожительница. У него была жена, которая помогала ему ляпать все эти псевдоисторические заметки. А в последнее время он сожительствовал с одной молодой барышней. Насколько я понимаю, с женой он уже давно не жил», – уточнил историк.

Понасенков долгое время судился с Соколовым, который украл его исторические концепции и выдавал их за свои.

В субботу рано утром из реки Мойка в центре Санкт-Петербурга был извлечен доцент СПбГУ Олег Соколов с двумя отрубленными женскими руками в рюкзаке. Мужчину с переохлаждением доставили в больницу. При обыске в его квартире на набережной Мойки были обнаружены «женское тело, голова и окровавленная пила».

По факту убийства следователи возбудили уголовное дело.

На допросе Соколов признался в убийстве. Жертвой оказалась его молодая возлюбленная.

Декан исторического факультета СПбГУ Абдулла Даудов рассказал газете ВЗГЛЯД о задержанном историке.