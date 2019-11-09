Турция раскритиковала США за позицию по сирийской нефти

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал Соединенные Штаты за заявления о нефтяных месторождениях в Сирии.

«Они признают и открыто говорят, что присутствуют там из-за нефтяных месторождений. Ни у кого нет прав на сирийские ресурсы», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал A Haber. По словам турецкого министра, эти ресурсы принадлежат сирийскому народу.

«Они (американцы – прим. ВЗГЛЯД) приехали сюда, преодолев тысячи километров, и говорят: «Мы оценим нефтяные месторождения этой страны». Это противоречит нормам международного права», – подчеркнул глава МИД Турции.

Напомним, президент США Дональд Трамп одобрил план по «охране» нефтяных месторождений в Сирии. Россия опубликовала доказательства контрабанды нефти из Сирии под охраной военнослужащих США.

После этого в Пентагоне заявили, что прибыль от нефтяных месторождений на севере Сирии, которые контролируют США, поступает не Вашингтону.

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