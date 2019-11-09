Российские ученые научились за минуту определять поддельное вино

Прибор для экспресс-анализа синтетических красителей в соках и винах был создан специалистами Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ).

В пресс-службе института рассказали, что «процесс анализа занимает не более одной минуты, включая подготовку образца», передает РИА «Новости».

По словам начальника научно-исследовательского отделения акустооптических измерений и лазерной оптоэлектроники ВНИИФТРИ Алексея Апрелева, в основе метода лежит спектрофотометрия. Исследователи определили зависимость изменения спектра поглощения света от наличия в винах и соках синтетических красителей.

Устройство, получившее название фотоспектрометрический анализатор, быстро и понятно дает информацию о качестве напитка, в то время как существующие методы анализа требует дорогостоящего и громоздкого оборудования и длительной подготовки образцов тестируемой продукции.

При этом анализы должны проводиться в специализированных лабораториях, а новая разработка может использоваться на производстве и в розничной продаже.

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