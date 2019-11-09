Стало известно о продлении American Airlines запрета на полеты Boeing 737 MAX

Авиакомпания American Airlines продлила запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX до 5 марта 2020 года, следует из пресс-релиза перевозчика.

В сообщении на сайте American Airlines указывается, что «возобновление планового коммерческого обслуживания самолетов Boeing 737 MAX, входящих в авиапарк American, произойдет 5 марта 2020 года».

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Подчеркивается, что авиакомпания находится в постоянном контакте с федеральным авиационным управлением США, министерством транспорта страны и компанией Boeing.

Планируется, что до 5 марта будут проведены демонстрационные полеты или полеты только для членов экипажей и приглашенных гостей.

Отметим, что в августе сообщалось о возобновлении продажи билетов на самолеты Boeing 737 Max. В конце октября Boeing объявила о запрете на полеты для порядка 50 самолетов после обнаружения трещин на одной из частей шасси.

До этого сообщалось, что Европа вынудила США отложить возобновление полетов 737 MAX. Их эксплуатация планировали возобновить в лучшем случае в 2020 году.

Напомним, полеты самолетов данной модели были приостановлены во многих странах после крушений в Эфиопии и Индонезии.

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