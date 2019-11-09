Стало известно о продлении American Airlines запрета на полеты Boeing 737 MAX

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Трамп выбрал следующую жертву торговой войны

Эйфория от мира США с Китаем продлится недолгоФото: Carlos Barria/Reuters
США и Китай делают первые шаги к завершению торговой войны, которая прошлась по всем глобальным игрокам. Полноценный мир с Пекином возможен аккурат к американским президентским выборам. В выигрыше окажутся многие страны, в том числе и российская экономика с рублем. Однако эйфория может оказаться недолгой. У Вашингтона уже есть новая «жертва» – на то время, когда он разделается с Китаем. Подробности...
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Высокий рейтинг России оказался занижен

Место России в мире может зависеть от угла зренияФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Место России в тех или иных международных рейтингах всегда интересует широкую публику. Для одних это повод для очередного приступа упадничества или злорадства. Для других, особенно чиновников – предлог для рапорта о достижениях во вверенной им сфере. При этом у большинства нет особого доверия к объективности рейтингов. Неожиданное подтверждение этому появилось на этой неделе. Подробности...
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Поклонники ВВС России стали жертвой китайского обмана

Победный форсаж «Белого лебедя» оказался шапкозакидательским фейком китайских репортеровФото: Viktor Korotayev/Reuters
Больше суток российские интернет-СМИ бурно обсуждали новость о том, что ракетоносец Ту-160 сумел над Японским морем уйти от преследования сразу двух американских истребителей F-35. Однако, скорее всего, вся эта история является не более чем плодом фантазии недобросовестного китайского журналиста. Как же такое произошло? Подробности...
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Макрон должен вывести Францию из НАТО

«Европейцы совершат большую ошибку, если не попытаются наладить отношения с Москвой», – заявил МакронФото: Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС
Президент Франции констатировал у Североатлантического альянса «смерть мозга», с чем категорически не согласны в Берлине и Брюсселе. Со стороны Эммануэля Макрона это заявка на лидерство: он хочет перестроить европейскую систему безопасности так, чтобы влияние Парижа возросло, а Вашингтона и Анкары – сократилось. Для этого Франции нужны Россия и выход из НАТО. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Макрон не ответил на главный вопрос про Россию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Франции рассказал о путях дальнейшего развития России. Первый он назвал бессмысленным, второй – унизительным, а третий – органичным. Но проблема в том, что Россия давно считает себя частью Европы, а сама Европа так не считает. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Украина заблудилась на майдане

Глеб Простаков, журналист
Поиск мнимого перерождения страны оказался губительным для украинцев. Майдан, в точности как в песне, превратился в место, где каждый слышит только себя, замкнутым кругом в котором смешались боль, обида, обозленность и непонимание. Подробности...
Обсуждение: 91 комментарий

В чем смысл испытаний на краповый берет

Сергей Козлов, ветеран спецназа
В разговоре с обладателями крапового берета я задал вопрос: в чем смысл всех этих испытаний? Мне ответили, что таким образом отбирают наиболее подготовленных. На что я возразил: «У спецназовца самое главное – голова. Это его основное оружие. А вы со всей дури по этой голове долбите ногами». Подробности...
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              Стало известно о продлении American Airlines запрета на полеты Boeing 737 MAX

              9 ноября 2019, 09:26

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Авиакомпания American Airlines продлила запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX до 5 марта 2020 года, следует из пресс-релиза перевозчика.

              В сообщении на сайте American Airlines указывается, что «возобновление планового коммерческого обслуживания самолетов Boeing 737 MAX, входящих в авиапарк American, произойдет 5 марта 2020 года».

              На ваш взгляд

               
              Вы боитесь летать на самолетах?


              Обсуждение: 103 комментария

              Подчеркивается, что авиакомпания находится в постоянном контакте с федеральным авиационным управлением США, министерством транспорта страны и компанией Boeing.

              Планируется, что до 5 марта будут проведены демонстрационные полеты или полеты только для членов экипажей и приглашенных гостей.

              Отметим, что в августе сообщалось о возобновлении продажи билетов на самолеты Boeing 737 Max. В конце октября Boeing объявила о запрете на полеты для порядка 50 самолетов после обнаружения трещин на одной из частей шасси.

              До этого сообщалось, что Европа вынудила США отложить возобновление полетов 737 MAX. Их эксплуатация планировали возобновить в лучшем случае в 2020 году.

              Напомним, полеты самолетов данной модели были приостановлены во многих странах после крушений в Эфиопии и Индонезии.

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