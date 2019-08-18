На Boeing 737 Max опять начали продавать билеты

Пресса сообщает о возобновлении продаж билетов на самолеты Boeing 737 Max, эксплуатация которых была временно запрещена регуляторами.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на Times, тысячи пассажиров обнаружили, что им предстоит лететь именно на Boeing 737 Max. Речь идет о билетах на Max 8 и Max 9 на ноябрь (17 тыс. 512 рейсов) и декабрь (15 тыс. 114 рейсов).

Билеты продают такие авиакомпании, как TUI, United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines, Norwegian, Icelandair и другие.

При этом пока регуляторы не разрешали возобновить полеты Boeing 737 Max.

Аналитическая компания OAG Aviation предположила, что Boeing 737 Max планируется вернуть в конце октября. Видимо, Boeing дала авиакомпаниям соответствующие гарантии. Однако в том случае, если Boeing так и не получит необходимых разрешений, авиаперевозчикам придется либо использовать другие модели самолетов, либо вовсе отменять рейсы.

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Напомним, по информации Wall Street Journal, Европа вынудила США отложить возобновление полетов Boeing 737 MAX. Эксплуатация Boeing 737 MAX возобновится не ранее начала 2020 года.

Полеты данной модели были приостановлены во многих странах после крушений в Эфиопии и Индонезии.

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