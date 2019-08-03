Европа вынудила США отложить возобновление полетов Boeing 737 MAX

Эксплуатация Boeing 737 MAX возобновится не ранее начала 2020 года из-за решения Федерального авиационного управления (ФАУ) США по требованию авиарегуляторов стран Европы дополнить процедуру сертификации самолетов новыми тестами, сообщила The Wall Street Journal.

По сведениям источника издания, ФАУ решило не ограничиваться устранением причин сбоев системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System – «Система улучшения характеристик маневренности») самолетов серии Boeing 737 MAX, проверив на авиасимуляторах маловероятные сценарии нештатных ситуаций в полете, передает ТАСС.

В одном отдельно взятом случае пилот во время теста среагировал на такой сбой за 16 секунд, что гораздо больше норм сертификации ФАУ.

Согласно публикации, авиарегулятор США также прорабатывает предложение во время каждого рейса Boeing 737 MAX задействовать одновременно два бортовых компьютера, отвечающие за управление полетом. Ранее на этих самолетах по ротации работал один из таких компьютеров.

Напомним, серьезные проблемы у компании Boeing начались после крушений 737 MAX 8 в Эфиопии и Индонезии. Эксплуатация этих самолетов была запрещена во многих странах.

В начале июля у самолетов Boeing 737 MAX была обнаружена очередная проблема.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Boeing может не пережить новую авиакатастрофу.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД