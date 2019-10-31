Boeing запретила полеты 50 самолетов из-за трещин

Компания Boeing объявила о запрете на полеты для порядка 50 самолетов после обнаружения трещин на одной из частей шасси.

Об этом сообщает агентство France-Presse.

В свою очередь The Guardian пишет, что авиакомпании по всему миру просят проверить самолеты Boeing 737NG на наличие трещин после обнаружение дефектов в двух лайнерах крупнейшего австралийского авиаперевозчика Qantas. Издание уточняет, что трещины были обнаружены в части шасси.

В то же время Qantas проведет комплексную проверку самолетов Boeing 737 в своем парке, передает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию ABC. В Австралийском союзе авиационного машиностроения заявили, что трещины представляют серьезную угрозу безопасности лайнеров и должны стать причиной полного прекращения их эксплуатации на время проверки.

В то же время в начале октября сообщалось, что трещины нашли уже почти в 40 самолетах Boeing 737 Next Generation.

Напомним, эксплуатация других самолетов Boeing – 737 MAX – уже приостановлена после двух катастроф. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Boeing может не пережить новую авиакатастрофу после крушений 737 MAX 8 в Эфиопии и Индонезии, а также о том, как обострилась борьба между американского авиаконцерна с европейским Airbus.