Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине, пишет издание The Asahi Shimbun.

«Когда прилетаешь, вокруг одни русские. Я думала, что будут вывески на японском, но оказалось, что все надписи на русском языке», – приводит слова жительницы Японии РИА «Новости».

Однако, по словам женщины, четыре дня, проведенные на Сахалине, были прекрасны. Побережье Охотского моря, маяк «Анива», мыс Евстафия, «Ворота счастья», Кафедральный собор Рождества Христова, а также многие другие достопримечательности острова привели японскую туристку в настоящий восторг.

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