В ДНР остановили работу шахты из-за непонятных подземных толчков

Работу шахты в Макеевке остановили в связи с подземными толчками неизвестного происхождения, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Мы все взволнованы ситуацией с подземными толчками неизвестного происхождения, которые все чаще ощущают жители посёлка Объединённый Советского района города Макеевки. Нельзя подвергать риску жизнь и здоровье наших граждан, а также допустить неконтролируемое развитие процесса», – передает RT со ссылкой на Донецкое агентство новостей слова Пушилина.

Как сообщает агентство, «экспертам пока не удалось установить природу наблюдаемого явления», поэтому Пушилин приказал остановить работу шахты «Калиновская-Восточная».

Главе МЧС ДНР поручено провести сейсмологическое исследование местности для определения эпицентра толчков.

Напомним, в апреле на шахте в ЛНР взорвался метан, два человека погибли, 15 человек пропали без вести.

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