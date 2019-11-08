Кремль оценил «аналитический подход» Макрона в рассуждении о будущем России

Кремлю импонирует аналитический подход, который продемонстрировал президент Франции Эммануэль Макрон, обозначивший свою версию возможных сценариев развития России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что президент Владимир Путин сам выбирает путь развития России, так как это право ему было делегировано гражданами страны, проголосовавшими за него на выборах, передает ТАСС.

При этом, отметил представитель Кремля, Макрон продемонстрировал «вдумчивый подход», который «импонирует российской стороне, в том числе российскому президенту». Песков сказал, что Путин высоко ценит дискуссии по проблемам двусторонних отношений и по региональным вопросам, которые регулярно имеют место между двумя главами государств.

Песков также прокомментировал слова Макрона о «смерти мозга» Североатлантического альянса. «НАТО, скажем так, живо или мертво и какие части тела у этого альянса находятся в коматозном состоянии – это не нам решать, мы не патологоанатомы», – приводит его слова РИА «Новости».

Представитель Кремля добавил, что НАТО является инструментом агрессии. Альянс, по его словам, «заточен на цели конфронтации». «Хотя Россия никогда не уходила от сотрудничества с НАТО, всегда была к этому готова», – заключил Песков.

Ранее Макрон заявил, что нынешняя модель существования России не является устойчивой, и описал сценарии, по которым страна может развиваться. Французский лидер также заявил о «смерти мозга» НАТО из-за утраты координации внутри альянса. При этом он назвал немыслимым, что Россия считается «первоначальным врагом» военного блока после прекращения действия Варшавского договора.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Эммануэль Макрон решил стать главным националистом Европы.

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