Макрон описал сценарии развития России

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Запад заметил огромные молочные амбиции России

Россия сделала ставку на западных коров, но со временем научится выращивать собственныхФото: Александр Рюмин/ТАСС
Иностранная пресса кричит о новом «хитром плане Путина». Речь идет, казалось бы, о весьма приземленных материях – поставках европейских коров в Россию. Западные, да и отечественные инвесторы внезапно обнаружили, насколько выгодно может быть выращивание крупного рогатого скота в России. Какое значение имеет происходящее для российского государства? Подробности...
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Что мешает интеграции России и Белоруссии

Площадь Победы в Минске проходит «капитальный ремонт» – и это строительное начинание неожиданно получило политический подтекстФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Проекты «дорожных карт» по углублению интеграции России и Белоруссии будут представлены главам двух стран к 1 декабря – накануне 20-летия Союзного государства. На финише работы межведомственной комиссии двух стран спецкор газеты ВЗГЛЯД приехал в Минск, чтобы оценить, насколько далеко может зайти углубляемый ныне процесс. Подробности...
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Мода на русский язык доказывает усиление России

В советские годы русский язык выучили десятки тысяч африканцевФото: Фотохроника ТАСС
Интерес в мире к русскому языку вырастет тогда, когда Россия станет более мощной, привлекательной и влиятельной. Это заявление Владимира Путина стало самым обсуждаемым из того, что говорилось на заседании Совета при президенте по русскому языку. Понятно, что Путин говорил не просто про язык и даже не только про русскую культуру, а про интерес к России как таковой. Подробности...
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Террористы «Исламского государства» приблизились к границам России

От транспорта боевиков остались только обгоревшие остовыФото: пресс-служба МВД Таджикистана
Разгромленные в Сирии исламисты набрались сил в Афганистане и готовят экспансию в СНГ. О такой угрозе предупредил директор ФСБ Александр Бортников после нападения банды боевиков на погранзаставу «Ишхабад» в Таджикистане. Сложившаяся в регионе ситуация несет опасность для России, отмечают эксперты, и теперь Москве придется заниматься борьбой с терроризмом не только на Ближнем Востоке, но и в Центральной Азии. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Мегаполисы превратятся в гибрид города и деревни

Герман Садулаев, писатель, публицист
Одновременно с урбанизацией стран будет происходить обратный процесс – деурбанизации самих городов. Города будут становиться неким гибридом городской застройки и сельской местности. На это нацелены ультрасовременные проекты урбанистики. Подробности...
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Есть большая ложь, а есть социология

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
По Сети гуляют «сенсационные» данные социсследования: почти 60 процентов россиян хотят радикальных перемен в стране. Но либеральные социологи, как это часто с ними случается, выдали желаемое за действительное. Подробности...
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Коммунизм – это общество гениев

Сергей Черняховский, философ, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова
150 лет назад был отпечатан первый русский перевод «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса. Эта брошюра сыграла колоссальную роль в русской истории. И по-прежнему актуальна. Подробности...
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              Макрон описал сценарии развития России

              7 ноября 2019, 21:47

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нынешняя модель существования России не является устойчивой, и описал сценарии, по которой страна может развиваться.

              Он оценил существующее состояние России, отметив, что это страна размером с континент, но с «уменьшающимся и стареющим населением» и с ВВП, как у Испании. Также, по словам Макрона, Россия перевооружается больше, чем «любая другая европейская страна». Он назвал и законными санкции из-за ситуации на Украине. Об этом президент Франции сказал в интервью The Economist.

              «И на мой взгляд, эта модель не является устойчивой. Россия занимается чрезмерной милитаризацией, умножением конфликтов, но имеет свои внутренние проблемы: демография, экономика», – заявил Макрон.

              Он назвал три варианта дальнейшего развития России. Первый – «восстановить сверхдержаву самостоятельно».

              «Это будет чрезвычайно сложно, даже если наши собственные ошибки дают России некоторое преимущество. Мы показали себя слабыми в 2013-2014 годах, и случилась ситуация на Украине. Сейчас Россия ведет свою игру в Сирии из-за наших ошибок», – заявил Макрон.

              Однако, заметил президент Франции, России будет очень сложно из-за существующей в стране ситуации, а также идеологической модели, «основанной на консерватизме и идентичности, не позволяющей России проводить миграционную политику».

              «С учетом размеров страны, территория России могла бы иметь огромный рычаг роста в миграционной политике. Но это православный консервативный политический проект, так что это не сработает», – считает Макрон.

              Вторым путем развития он назвал «евразийскую модель». Однако, заметил он, в этом регионе есть доминирующая страна – Китай. По мнению Макрона, президент России Владимир Путин «все дальше и дальше» от главы КНР Си Цзиньпина.

              «Российский президент – дитя Санкт-Петербурга. Он родился там; его старший брат умер в великом голоде и похоронен в Санкт-Петербурге. Я не поверю ни на секунду, что его стратегия – быть вассалом Китая», – заявил французский лидер.

              Третьим путем он назвал «восстановление политики баланса с Европой». Макрон отметил, что Россия считает Европу «вассалом США», а Евросоюз – «своего рода троянским конем для НАТО», которое собирается расширяться до российских границ. По словам французского президента, Россия считает, что сделка 1990 года не была соблюдена. Решить проблемы на Украине, считает Макрон, Путин постарался с помощью действий, которые «травмировали отношения с нами».

              «Его консерватизм привел его к разработке антиевропейского проекта, но я не понимаю, как в долгосрочной перспективе развитие России может стать чем-то иным, чем партнерским проектом с Европой», – заключил Макрон.

              Ранее президент Франции, говоря о членстве России в СЕ, заявлял, что российский народ «признает европейский гуманизм, участвовал в его создании, а география, история и культура России в основе своей европейские».


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