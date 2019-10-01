Макрон высказался о членстве России в Совете Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил, что полностью поддерживает решение о членстве России в СЕ.

«Я полностью поддерживаю выбор, который был сделан, – сохранить (участие) России в Совете Европы, потому что российский народ признает европейский гуманизм, потому что он участвовал в его создании, потому что география, история и культура России в основе своей европейские», – передает слова Макрона РИА «Новости».

В июне, до того, как права российской делегации в ПАСЕ были восстановлены, Макрон говорил, что Франция хочет избежать полного выхода России из Совета Европы.