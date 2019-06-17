Макрон высказался за членство России в СЕ

Франция хочет избежать полного выхода России из Совета Европы, это будет плохо, в том числе, для российского народа, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее во французском МИД говорили, что Париж призывает страны-члены Совета Европы поддержать усилия по сохранению России в составе организации.