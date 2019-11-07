В Кремле назвали основную задачу для экономического развития России

Формирование и укрепление инвестиционного климата в России для экономического развития является приоритетом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщалось ранее, Верховный суд убрал из рабочего проекта постановления о налоговых преступлениях формулировку, которая де-факто отменила бы срок давности по налоговым преступлениям.

«Сейчас очень важно всемерно способствовать формированию и укреплению инвестиционного климата в стране для экономического развития – это является приоритетом», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

По его словам, позиции Кремля в решении суда нет, однако могут приветствоваться любые шаги, которые способствовали бы укреплению инвестиционного климата.

«Нет, в данном случае никакой позиции нет. Но здесь, собственно, любые шаги, которые способствуют укреплению инвестиционного климата и формированию инвестиционного и делового климата, они могут только приветствоваться. Но опять же – это решение суда, поэтому мы никак не комментируем», – добавил Песков.

Ранее Песков прокомментировал внесенный в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений, назвав его важным для развития экономики и страны в целом.