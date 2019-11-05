В Кремле объяснили важность проекта о защите капиталовложений

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал внесенный в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений важным для развития экономики и страны в целом.

«Обсуждение законопроекта только начинается. Это очень важный документ с точки зрения развития экономики нашей страны, с точки зрения развития страны в целом. Его значение трудно переоценить», – сказал Песков, передает ТАСС.

Однако при этом пресс-секретарь не стал комментировать норму законопроекта, по которой защиту получат только крупные инвестиции в промышленность (от 1,5 млрд рублей). «Не будем забегать вперед, до того, как начнется обсуждение этого документа в Думе», – сказал Песков.

Напомним, весной 2019 года Владимир Путин потребовал принять закон о защите и поощрении капиталовложений. 1 ноября соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму.