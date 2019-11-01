Законопроект о защите капиталовложений внесен на рассмотрение в Госдуму

Замминистра финансов Андрей Иванов сообщил о внесении правительством в Госдуму законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), цель которого – привлечение в экономику инвестиций на сумму не менее 30 трлн рублей.

«Цель законопроекта – сформировать востребованный инвестиционным сообществом инструмент, который был бы практически применим с момента вступления в силу законопроекта, чтобы мы получили в копилку экономики страны инвестиционных проектов на сумму не менее 30 трлн рублей», – сказал Иванов, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что СЗПК предполагает два режима: «Есть общий проектный и индивидуальный проектный режим. Индивидуальный проектный – от 10 млрд рублей инвестиций. Общий проектный режим – от 250 млн в социальной сфере, от 1,5 млрд рублей – промышленность, село, цифра, и 5 млрд рублей – все остальное».

Иванов пояснил, что общий проектный режим нацелен на формирование механизма адаптации бизнеса к изменяющимся регуляторным условиям. Он предполагает фиксацию ставок по налогу на прибыль, на имущество и землю на 3 года, а также трехлетнюю отсрочку введения в действие регуляторных норм.

Замминистра добавил, что, если объем инвестиций от 10 млрд рублей, то инвестор может воспользоваться индивидуальным режимом, который включает в себя вышеперечисленные условия и дополнительные преференции. Например, в этом режиме можно зафиксировать порядок возврата НДС.

Однако Иванов сообщил, что проекты, связанные с добычей нефти и газа, финансами, алкоголем, табаком и игорным бизнесом не смогут претендовать на поддержку в рамках СЗПК.

«Мы исходили из того, к чему есть особый инвестиционный интерес и те обязательства, которые вся страна поддержит. По поводу алкоголя и табака, если мы будем оказывать бюджетную поддержку, мы не уверены, что получим социальное одобрение», – пояснил он.

При этом замминистра отметил, что Минфин хочет ограничить срок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений 1 января 2030 года.

«Мы хотим простимулировать. Сказать: друзья, сейчас есть окно возможностей, когда нам нужны новые инвестиции. Пожалуйста, посмотрите, что мы предлагаем, погрузитесь в детали, воспользуйтесь этим инструментом», – добавил он.

Ранее закон о защите и поощрении капиталовложений потребовал принять Владимир Путин.