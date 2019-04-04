Путин потребовал принять закон о защите капиталовложений

Президент России Владимир Путин потребовал в весеннюю сессию принять закон по защите и поощрению капиталовложений.

«В целях поддержки предпринимательской и инвестиционной деятельности обеспечьте внесение в Государственную Думу и принятие в период весенней сессии 2019 года федерального закона, направленного на защиту и поощрение капиталовложений», – заявил президент, передает ТАСС.

Глава государства сказал премьер- министру Дмитрию Медведеву исполнить поручение до 1 июля.

В марте Путин, выступая на заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей,

поручил ускорить работу по законопроекту о защите капиталовложений, подчеркнув, что документ «кардинально новый и требующий анализа всех деталей». Президент отметил, что при разработке законопроекта необходимо учесть позицию бизнеса и деловых объединений.