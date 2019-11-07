МИД сообщил об успешных переговорах с Казахстаном по поставке «Суперджетов»

Россия и Казахстан достаточно успешно ведут переговоры о поставках самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщил замглавы российского МИД Андрей Руденко.

«Действительно, я могу подтвердить, что переговоры ведутся. Достаточно успешно», – передает слова Руденко РИА «Новости».

В конце октября также сообщалось, что норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle заключила с «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС) меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100.

Также стало известно о переговорах России и Сербии по «Суперджетам».