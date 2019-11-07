Экс-замдиректора Росгеологии Горринга отдали под суд

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7 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 14:55  |  vz.ru
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Запад заметил огромные молочные амбиции России

Россия сделала ставку на западных коров, но со временем научится выращивать собственныхФото: Александр Рюмин/ТАСС
Иностранная пресса кричит о новом «хитром плане Путина». Речь идет, казалось бы, о весьма приземленных материях – поставках европейских коров в Россию. Западные, да и отечественные инвесторы внезапно обнаружили, насколько выгодно может быть выращивание крупного рогатого скота в России. Какое значение имеет происходящее для российского государства? Подробности...
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США создают «православный Евросоюз»

Глава самозваной украинской церкви Епифаний стал явным проводником православия по-американскиФото: Zuma/ТАСС
Штаты пытаются усилить раскол православного мира, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В частности, именно после визита его американского коллеги Майка Помпео в Афины архиепископ всея Греции Иероним вдруг объявил о признании украинских раскольников из ПЦУ. Насколько активно Вашингтон пытается ссорить между собой Церкви и как православие встраивают в западную либеральную систему ценностей? Подробности...
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Мода на русский язык доказывает усиление России

В советские годы русский язык выучили десятки тысяч африканцевФото: Фотохроника ТАСС
Интерес в мире к русскому языку вырастет тогда, когда Россия станет более мощной, привлекательной и влиятельной. Это заявление Владимира Путина стало самым обсуждаемым из того, что говорилось на заседании Совета при президенте по русскому языку. Понятно, что Путин говорил не просто про язык и даже не только про русскую культуру, а про интерес к России как таковой. Подробности...
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Террористы «Исламского государства» приблизились к границам России

От транспорта боевиков остались только обгоревшие остовыФото: пресс-служба МВД Таджикистана
Разгромленные в Сирии исламисты набрались сил в Афганистане и готовят экспансию в СНГ. О такой угрозе предупредил директор ФСБ Александр Бортников после нападения банды боевиков на погранзаставу «Ишхабад» в Таджикистане. Сложившаяся в регионе ситуация несет опасность для России, отмечают эксперты, и теперь Москве придется заниматься борьбой с терроризмом не только на Ближнем Востоке, но и в Центральной Азии. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Есть большая ложь, а есть социология

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
По Сети гуляют «сенсационные» данные социсследования: почти 60 процентов россиян хотят радикальных перемен в стране. Но либеральные социологи, как это часто с ними случается, выдали желаемое за действительное. Подробности...
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Коммунизм – это общество гениев

Сергей Черняховский, философ, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова
150 лет назад был отпечатан первый русский перевод «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса. Эта брошюра сыграла колоссальную роль в русской истории. И по-прежнему актуальна. Подробности...
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Широко открытые для Украины двери в НАТО по-прежнему закрыты

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
С одной стороны, НАТО не заинтересовано в членстве Украины. Зачем нести ответственность за действия украинских элит – традиционно неадекватных? С другой стороны, сами украинские власти делают все, чтобы «прогнуться», не требуя ничего взамен. Подробности...
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              Экс-замдиректора Росгеологии Горринга отдали под суд

              7 ноября 2019, 14:30

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Бывший первый заместитель директора Росгеологии Руслан Горринг предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, расследование дела завершено, сообщили в подмосковном Главном Следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК).

              В сообщении на сайте СК говорится, что было завершено «расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя директора Росгеологии Руслана Горринга», он «обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

              Указывается, что следствие собрало достаточную доказательную базу причастности Горринга к мошенничеству, «вследствие чего он дал признательные показания, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд».

              По данным следствия, Руслан Ганижев (Горринг), будучи доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина, получил от предпринимателя более 19 млн рублей за беспрепятственное ведение бизнеса в Ленинском районе Подмосковья.

              Деньги переводили частями на счета фирм-однодневок с июня 2009 по сентябрь 2010 года. После того, как предприниматель перестал платить за покровительство, действуя в том числе и от имени Газейкина, в ходе личных встреч потребовал 5 млн рублей.

              «В результате 15 февраля 2011 году Руслан Ганижев (Горринг) получил от предпринимателя требуемую сумму, которую в дальнейшем он должен был передать Газейкину, но был задержан. На допросе следователю Ганижев дал признательные показания», – говорится в сообщении ведомства.

              Горринг был отправлен под подписку о невыезде, однако после избрания меры пресечения скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Газейкин был осужден к реальному сроку.

              «Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом, то же самое сделали его ближайшие родственники. 7 марта 2019 Горринг был задержан (...) в столичном аэропорту», – сообщили в СК.

              Напомним, в конце января вокруг Росгеологии разгорелся скандал из-за бывшего первого замглавы холдинга Руслана Горринга. Его уволили из ведомства после появления в Сети провокационного видеоролика; официальной причиной увольнения называлось нарушение кодекса корпоративной этики.

              В марте Горринга задержали в аэропорту Внуково – его заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере.


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