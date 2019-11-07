Экс-замдиректора Росгеологии Горринга отдали под суд

Бывший первый заместитель директора Росгеологии Руслан Горринг предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, расследование дела завершено, сообщили в подмосковном Главном Следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК).

В сообщении на сайте СК говорится, что было завершено «расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя директора Росгеологии Руслана Горринга», он «обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Указывается, что следствие собрало достаточную доказательную базу причастности Горринга к мошенничеству, «вследствие чего он дал признательные показания, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд».

По данным следствия, Руслан Ганижев (Горринг), будучи доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина, получил от предпринимателя более 19 млн рублей за беспрепятственное ведение бизнеса в Ленинском районе Подмосковья.

Деньги переводили частями на счета фирм-однодневок с июня 2009 по сентябрь 2010 года. После того, как предприниматель перестал платить за покровительство, действуя в том числе и от имени Газейкина, в ходе личных встреч потребовал 5 млн рублей.

«В результате 15 февраля 2011 году Руслан Ганижев (Горринг) получил от предпринимателя требуемую сумму, которую в дальнейшем он должен был передать Газейкину, но был задержан. На допросе следователю Ганижев дал признательные показания», – говорится в сообщении ведомства.

Горринг был отправлен под подписку о невыезде, однако после избрания меры пресечения скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Газейкин был осужден к реальному сроку.

«Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом, то же самое сделали его ближайшие родственники. 7 марта 2019 Горринг был задержан (...) в столичном аэропорту», – сообщили в СК.

Напомним, в конце января вокруг Росгеологии разгорелся скандал из-за бывшего первого замглавы холдинга Руслана Горринга. Его уволили из ведомства после появления в Сети провокационного видеоролика; официальной причиной увольнения называлось нарушение кодекса корпоративной этики.

В марте Горринга задержали в аэропорту Внуково – его заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере.