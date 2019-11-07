На телеканале «Дождь» сменится главный редактор

Новым главным редактором телеканала «Дождь» станет журналист Тихон Дзядко, на этом посту он сменил Александру Перепелову.

«Это очень ответственная и важная для меня позиция, и я заранее признателен за доверие Наталье Синдеевой. Я надеюсь, что нам удастся сделать Дождь еще интереснее, разнообразнее и актуальнее», – написал Дзядко в Facebook.

В последние годы Тихон Дзядко работал на телеканале RTVi в качестве заместителя главного редактора. До этого работал на радиостанции «Эхо Москвы» и на «Дожде».

Александра Перепелова работала на «Дожде» с 2011 года, с 2017 года была главным редактором, сменив на этой должности Романа Баданина. Как сообщает «Дождь», она объявила о своем уходе в среду.