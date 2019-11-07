На Красной площади начался марш в честь годовщины парада 1941 года

Марш в честь 78-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года начался на Красной площади в российской столице.

Ранее в материалах к заседанию президиума правительства Москвы отмечалось, что около 4 тыс. человек примут участие в торжественном марше в память о параде 7 ноября 1941 года в Москве, гостями парада станут 1,2 тыс. участников и ветеранов войны, передает РИА «Новости».

Так, на трибунах присутствуют четыре участника военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Самому старшему из них – Евгению Александровичу Ануфриеву – исполнилось 97 лет, передает ТАСС со ссылкой на документы городской администрации. Всего в столице сейчас проживают пять участников парада 1941 года, один из них не смог присутствовать на мероприятии 7 ноября. В прошлом году на трибунах смогли быть семь ветеранов-участников легендарного парада.

В настоящее время в Москве проживают 60 тыс. ветеранов Великой Отечественной войне, в прошлом году портал mos.ru упоминал о 70 тыс. участниках боевых действий.

В связи с проведением марша с 6.00 до 13.00 для движения транспорта перекрыт участок Ильинки от Новой площади до Красной площади, также улица Варварка от Старой площади до Красной площади и площадь Васильевский спуск. Также ограничения движения действуют с 8.00 до 12.00 на участке Моховой улицы от Большой Никитской до Тверской улицы. Движение транспорта ограничено на участке улицы Петровка от Театральной площади, дом 1 до Театрального проезда с 11.00 до 14.30.

Парад 7 ноября 1941 года имел огромное значение для поднятия морального духа всей страны. Мероприятие проходило в разгар битвы за Москву, и некоторые подразделения прямо с парада отправились на фронт, линия которого пролегала всего в нескольких десятках километров от столицы.