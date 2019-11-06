Российский паром сел на мель около Стокгольма

Паром российского оператора Moby SPL «Принцесса Анастасия», на борту которого находится более 1 тыс. человек, сел на мель недалеко от Стокгольма, сообщили в шведской береговой охране.

В спасательной службе уточнили, что пароход следовал в Хельсинки, откуда должен был отправиться в Санкт-Петербург, однако, как сообщает издание Expressen, на судне отключилось электричество. Спасательные службы Швеции получили сигнал о происшествии около 18.00 по местному времени (20.00 мск), передает РИА «Новости».

На месте работают спасатели, к парому направлен буксир.

Напомним, 24 октября суд в шведском Мальме вынес приговор гражданину России, капитану грузового судна Baltic Carrier, севшему в конце сентября на мель у берегов Хельсингборга.