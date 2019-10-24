Российского капитана севшего на мель судна в Швеции отпустили

Гражданин России, капитан грузового судна Baltic Carrier, севшего в конце сентября на мель у берегов шведского Хельсингборга, приговорен судом к выплате штрафа и отпущен на свободу, сообщили в суде шведского Мальме.

Судья Якуб Хейстер сообщил, что россиянин «был приговорен судом за употребление алкоголя на борту и халатности при управлении судном к штрафу в размере 5 тыс. шведских крон (465 евро)», передает ТАСС.

Данная сумма «была компенсирована тем, что он провел в заключении 29 дней, так что выплачивать штраф ему не нужно».

Капитан «уже отпущен из-под стражи и может вернуться на родину».

Напомним, грузовое судно Baltic Carrier под флагом Гибралтара село на мель из-за уснувшего за штурвалом капитана.

Экспертиза установила, что россиянин был пьян, сам он этого не отрицал.