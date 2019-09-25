Судно с российскими моряками село на мель у берегов Швеции

Грузовое судно Baltic Carrier под флагом Гибралтара село на мель у берегов шведского Хельсингборга из-за уснувшего за штурвалом капитана, сообщили СМИ.

«Капитан уснул, теперь он подозревается в управлении судном в нетрезвом состоянии и неосторожности. Ведется расследование. <...> Его могут задержать», – передает ТАСС со ссылкой на телеканал SVT слова представителя береговой охраны Мартина Седерберга.

По данным мониторингового сервиса Marine Traffic, судно следовало из российского города Светлый (Калининградская область) в шведский Линчепинг. Морские власти Швеции не нашли повреждений судна и оценивают состояние здоровья членов экипажа положительно.

Напомним, в августе 2018 года пресс-секретарь Южного региона полиции Швеции Фредрик Братт заявил, что капитан, который посадил на мель у Хельсингборга сухогруз BBC Lagos, был пьян, у него найден российский паспорт.

