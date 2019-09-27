В крови российского капитана севшего на мель у берегов Швеции судна нашли алкоголь

Экспертиза установила, что российский капитан севшего на мель в Швеции грузового судна Baltic Carrier был пьян, сам он этого не отрицает, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Был пьян... экспертиза подтвердила. Сам этого не отрицает», – передает РИА «Новости» ответ источника на вопрос, каковы результаты экспертизы в отношении капитана.

Он добавил, что на судне был смешанный русско-украинский экипаж, капитан – россиянин, из Нижнего Новгорода. В настоящее время судно по-прежнему находится недалеко от берега на месте ЧП, рядом расположились два буксира.

Напомним, в среду грузовое судно Baltic Carrier под флагом Гибралтара село на мель у берегов шведского Хельсингборга из-за уснувшего за штурвалом капитана.

