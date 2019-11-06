Миллер обсудил с представителем Берлина пакетную сделку с Киевом

Глава Газпрома Алексей Миллер обсудил с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее условия заключения пакетного соглашения Газпрома с «Натофгазом», сообщила пресс-служба российской компании.

«Алексей Миллер обратил внимание, что до заключения нового транзитного контракта необходимо решить комплекс принципиально важных вопросов. Первый – урегулирование судебных споров между Газпромом и украинской стороной... Второй важный вопрос – готовность Украины к прямым закупкам российского газа с 2020 года и определение объемов таких закупок», – передает РИА «Новости» сообщение Газпрома.

Миллер в разговоре с Вальдерзее напомнил, что российская компания готова к продлению переходного периода действующего контракта на транзит в случае, если Украина до 1 января не успеет адаптировать свой рынок газа под европейское законодательство.

Ранее сообщалось, что новый контракт на транзит газа через Украину возможен только в случае взаимного отказа от претензий в газовой сфере. В том числе речь идет о наложенном Киевом на Газпром антимонопольном штрафе в 7 млрд долларов.

Президент Владимир Путин 30 октября заявил, что Россия готова к переговорам о поставках на Украину газа по сниженным ценам и о транзите через украинскую территорию.

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