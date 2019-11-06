Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре

Слова президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру были ответом конкретному спикеру, а не заявлением в общем контексте, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это же было в контексте определенных профессий, определенных ситуаций. Тут не надо ничего трактовать, здесь надо просто перечитать слова Путина. Они все есть на сайте», – сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли данное высказывание привести к какому-либо реформированию.

Песков подчеркнул, что «это был ответ на конкретные слова, которые один из выступающих говорил», пояснив, что это не было заявлением общего характера и говорились в том контексте, что подготовка педагогов должна занимать пять лет, передает РИА «Новости».

Во вторник Путин на заседании совета по русскому языку усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.