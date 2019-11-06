Эксперты: США вынудили Европу создать аналог российской карты «Мир»

«Банки Европы платят миллиардные штрафы США по самым разным поводам, поэтому их желание быть независимыми от американских платежных систем вполне естественно», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Назаров, комментируя начало разработки европейской платежной системы, которая сможет заменить американские Visa и MasterCard.

«На мой взгляд, начало разработки единой европейской платежной системы достаточно ожидаемо. Причина в жестком давлении США на европейские банки. Американцы пытаются блокировать сотрудничество ряда европейских стран с Ираном, а также осуществление некоторых других операций, которые подпадают под санкции США», – сказал замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров.

Американское финансовое законодательство разрабатывается под американские компании, однако затем распространяется на всех, кто хотя бы раз держал в руках доллар, добавил эксперт. Он напомнил, что каждый год европейские банки платят штрафы США в размере миллиардов долларов по самым разным поводам. Поэтому желание быть более независимыми от платежной и финансовой инфраструктуры США со стороны Европы вполне естественно. Другое дело, насколько это решение будет популярно и насколько рыночно оно приживется, отметил собеседник.

«Опыт российской карты «Мир» показывает, что создать национальную платежную систему, которая имеет конкурентные преимущества, вполне возможно. Несмотря на то, что у нас сравнительно небольшой финансовый рынок, «Мир» развивается. Европа может пойти тем же путем и обеспечить себе независимость от платежных систем, контролируемых властями США», – резюмировал Назаров.

Усталость Европы от американских финансовых рычагов воздействия подтвердил газете ВЗГЛЯД и президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. По его словам, европейцев неприятно впечатлила американская политика вторичных санкций против европейского бизнеса.

«Они пока не нашли контрстратегии по отношению к этим мерам США и чувствуют себя уязвимыми. В этой связи какие-то элементы самостоятельной финансовой инфраструктуры могут представлять для Европы большой интерес. Это если говорить о политической составляющей. Также тут могут быть и соображения, связанные напрямую с бизнесом», – констатировал Ремизов.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, 20 банков европейских банков приступили к разработке единой европейской платежной системы, которая сможет заменить американские Visa, MasterCard и другие.

В 2017 году Европейский центральный банк обеспокоился проблемой суверенитета платежей. Источники в отрасли поясняют, что Инициатива панъевропейской платежной системы (PEPSI – Pan-European Payment System Initiative) была «изначально политической».

Напомним, в России создана собственная платежная система «Мир», оператором которой стала Национальная система платежных карт. НСПК появилась летом 2014 года, после того как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с системами Visa и MasterCard.

Карты «Мир» обслуживаются не только в России, но и в ряде других государств.