Европа захотела избавиться от американских Visa и MasterCard

В Европе 20 банков занимаются разработкой единой европейской платежной системы, которая сможет заменить американские Visa, MasterCard и другие, сообщают источники в отрасли.

В 2017 году Европейский центральный банк обеспокоился проблемой суверенитета платежей. Источники поясняют, что Инициатива панъевропейской платежной системы (PEPSI – Pan-European Payment System Initiative) была «изначально политической», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse

AFP сообщило, что ни один из банков не подтвердил участия в проекте. По словам источников, в разработке единой европейской платежной системы задействовано большинство банков Франции, а также немецкий Deutsche Bank.

Ответственный за банковские карты и средства оплаты BNP Paribas Карло Боверо подтвердил, что идея единой системы обсуждается.

Напомним, в России создана собственная платежная система «Мир», оператором которой стала Национальная система платежных карт. НСПК появилась летом 2014 года, после того как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с системами Visa и MasterCard.

Карты «Мир» обслуживаются не только в России, но и в ряде других государств.