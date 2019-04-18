Карты «Мир» начал принимать крупнейший банк Турции

Карты российской платежной системы «Мир» начали приниматься в сети одного из крупнейших банков Турции Is Bank, сообщил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

На XIII Международной конференции «Платежная индустрия: практика и трансформация» Комлев сообщил, что тестирование было завершено накануне, 17 апреля. «Крупнейший турецкий эквайер, Is Bank – это сеть из десятков, сотен тысяч платежных терминалов, 6,5 тыс. банкоматов – там карта «Мир» теперь принимается», – приводит его слова РИА «Новости».

По картам «Мир» в Турции уже совершено 50 транзакций гражданами России. «Спасибо россиянам, которые нас в этом смысле поддержали», – добавил он.

Кроме того, НСПК продолжает активно работать над приемом карты «Мир» в государствах СНГ и других популярных у российских туристов странах, продолжил Комлев. «До конца 2019 года, в наших планах, карты «Мир» должны приниматься уже не в семи, а в 12 странах, конечно, это Узбекистан, это Таджикистан, это Азербайджан, это Болгария», – отметил он.

Летом прошлого года в Кремле сообщали, что сотрудники администрации президента России и сам Владимир Путин уже перешли на платежные карты «Мир».