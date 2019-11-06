США пригрозили Ирану давлением и изоляцией

Решение Ирана возобновить обогащение урана на объекте в Фордо является попыткой ядерного шантажа, заявил госдепартамент США.

Американское внешнеполитическое ведомство заявило, что Тегеран сделал «большой шаг в неверном направлении», пытаясь «шантажировать международное сообщество», передает РИА «Новости».

США считают, что у Ирана отсутствуют «правдоподобные причины расширять свою программу обогащения». По утверждению Госдепа, эта «попытка ядерного шантажа» приведет к тому, что «политическая и экономическая изоляция» Ирана усилится.

Вашингтон намерен «оказывать максимальное давление» на Тегеран, пока иранские власти не откажутся от «дестабилизирующего поведения».

Госдеп не согласился с заявлениями, что действия Ирана обратимы, так как, по словам американцев, Тегеран «может получить необратимые знания» и «сократить время, которое потребуется для создания ядерного оружия», если Иран «решит этого добиваться».

США призвали международное сообщество «привлечь иранский режим к ответственности».