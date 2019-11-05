В РАН предложили разработать новый федеральный закон о языковой политике России

Руководитель научно-исследовательского центра по национально-языковым отношениям Института языкознания РАН Владимир Алпатов озвучил предложение разработать новый федеральный о языковой политике России.

Об этом он заявил во вторник на заседании Совета при президенте России по русскому языку.

«Центр предлагает разработать новый комплексный федеральный закон об основах государственной языковой политики Российской Федерации, где следовало бы предусмотреть правовые нормы по устранению существующих противоречий и недостатков действующего законодательства, что мы видим и в Республике Татарстан при вопросе о распределении часов преподавания на русском и татарском (и в некоторых случаях с утверждением графика) языков. Всё это надо преодолеть», - приводит слова Алпатова ТАСС .

Кроме того, Центр предложил проводить мониторинг действующего закона о языках, а также систематически обследовать языковую ситуации в субъектах России.

«При выявленных необходимостях подготавливать изменения и поправки в действующее языковое законодательство», - добавил Алпатов.

Также Центр предлагает «разработать комплекс мероприятий по пропаганде русского языка в Российской Федерации и за ее пределами. Оказывать поддержку в изучении русского языка трудовым мигрантам и иностранным гражданам, проживающим и работающим в России. Постоянно проводить документацию и описание языков Российской Федерации, в том числе путем полевых экспедиционных исследований», - руководитель Центра.

Алпатов подчеркнул необходимость разработки программы по сохранению и развитию коренных языков народов России. «На государственном уровне пропагандировать идею о преимуществе двуязычия, многоязычия по сравнению с одноязычием, о необходимости всеобщего владения русским языком и усвоения этого языка не вместо этнического языка, а наряду с ним», - добавил Алпатов.

Помимо этого, Центр отмечает важность расширения телевизионных передач на языках наиболее многочисленных народов. Алпатов привел в пример Испанию, где четыре телеканала круглосуточно вещают на баскском языке.

Ранее президент России Владимир Путин заявил , что интерес к русскому языку в мире будет только с ростом благосостояния России и ростом влияния страны.