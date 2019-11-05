Путин назвал единственный способ повысить интерес к русскому языку за рубежом

Интерес к русскому языку в мире будет только с ростом благосостояния России и ростом влияния страны, заявил российский президент Владимир Путин.

«Будет рост нашего благосостояния, рост нашего влияния – будет и интерес к языку. Не будет этого – не будет интереса, хоть тресни. Хоть у нас три Толстых появятся и четыре Пушкина! А будет страна сильной и привлекательной – будут учить русский», – заявил Путин.

Видео с выступлением президента на заседании Совета по русскому языку опубликовал журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

Путин: Будет рост нашего благосостояния, рост нашего влияния - будет и интерес к языку. Не будет этого - не будет интереса, хоть тресни. Хоть у нас три Толстых появятся и четыре Пушкина! А будет страна сильной и привлекательной - будут учить русский pic.twitter.com/D3aQaYILAS — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 5, 2019

На заседании Совета Путин также поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами современного русского языка в качестве государственного языка России.

Также он заявил, что войну с русским языком ведут «пещерные русофобы» и целые страны.