Путин поручил создать единый корпус словарей и справочников по русскому языку

Президент Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами современного русского языка в качестве государственного языка России.

«Совершенствование и правового поля (для развития русского языка), и самих норм русского языка не должны означать каких-то революционных изменений и, уж тем более, вульгарного упрощенчества в пунктуации и орфографии. Напротив, оно призвано утвердить нормы, которые, собственно, и делают наш язык таким ярким и выразительным, одним из самых стройных, образных и красивых», – приводит слова Путина ТАСС.

Кроме того, глава государства поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами современного русского языка в качестве государственного языка России.

«Одновременно с актуализацией законодательства (в языковой сфере) также прошу начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации. Они должны стать обязательными для использования всеми государственными структурами, будь то органы власти - исполнительные, судебные, законодательные - школы и средства массовой информации», – добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что войну с русским языком ведут не только «пещерные русофобы», но и целые страны.