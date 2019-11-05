Путин заявил о войне «пещерных русофобов» и целых стран с русским языком

Войну с русским языком ведут не только «пещерные русофобы», но и целые страны, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку.

«Войну русскому языку объявляют не только «пещерные русофобы», разного рода маргиналы, здесь активно работают и агрессивные националисты. К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой. Но за ней – и это тоже должно быть понятно и ясно – все то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе права на родную речь, на культуру и историческую память», – передает слова Путина РИА «Новости».

Напомним, недавно разразился скандал из-за высказывания известного филолога, профессора НИУ ВШЭ Гасана Гусейнова, который заявил о «клоачном и убогом русском языке».

Государственная политика против русского языка ведется на Украине, где принят закон о тотальной украинизации, предусматривающий запрет на обучение детей в школе на русском языке. В ряде регионов Украины введен мораторий даже на публичное использование книг, фильмов и песен на русском языке.