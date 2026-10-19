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Комбриг Балюра назвал взятие Белозерского ключом к выходу на границу ДНР
Командир Балюра назвал взятие Белозерского условием выхода на границу ДНР
Командир 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Александр Балюра заявил, что контроль над населенным пунктом Белозерское позволит российским войскам беспрепятственно выйти на границу Донецкой народной республики.
Овладение населенным пунктом Белозерское, который находится на возвышенности за уже контролируемым российскими войсками Добропольем, откроет путь к границам региона, передает ТАСС.
«После потери Белозерского у противника на западном участке Донецкой Народной Республики городов практически уже не остается. Как я сказал ранее, эти два населенных пункта находятся на высотах. Овладение вторым городом позволит практически беспрепятственно выйти нам на границу Донецкой Народной Республики», – заявил Балюра.
По словам комбрига, украинские военные оборудовали Доброполье как неприступную крепость, однако инженерные подразделения проделали проходы, а артиллерия и беспилотники расчистили препятствия. Российские силы взяли под огневой контроль три дороги и подземный ход, изолировав эти направления. Кроме того, авиация уничтожила семь мостов через реку Бык, нарушив логистику противника.
В ходе штурма передовые группы передавали координаты расчетов украинских беспилотников, по которым оперативно наносились удары. После истощения сил противника российские подразделения зачистили частный сектор Доброполья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье командир батальона рассказал об успехах при освобождении Доброполья. В субботу бойцы группировки «Центр» применили дроны ПВХ-1 в ходе боев за этот город. До этого стало известно, что военные освободили 142 здания в населенном пункте за сутки.