Оценен вклад технологий Big Data в будущий ВВП России

Внедрение технологий «больших данных» (big data) в России может ускорить рост экономики страны на 0,3-2,4% к 2024 году, считают эксперты.

Президент Ассоциации больших данных, руководитель рабочей группы «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Анна Серебряникова отметила, что для развития «больших данных» в России государству и бизнесу предстоит решить несколько ключевых задач, передает ТАСС.

По ее словам, к таким задачам относятся возможность дистанционного предоставления согласия пользователей на использование данных одновременно для нескольких целей; обработка персональных данных без прямого согласия владельца данных (например, передача дочерним компаниям в рамках производственного процесса); цифровизация госданных, релевантных для больших данных; создание специальной регуляторной среды в рамках научно-исследовательской деятельности; стандартизация сбора, хранения и обработки (например таких данных, как медицинские); создание и обеспечение «озер данных» (хранилище большого объема неструктурированных данных); стимулы для внедрения технологий больших данных (субсидии, принятие специальных программ поддержки, венчурное и проектное финансирование); проектный и технический кадровый резерв.

Руководитель стратегического комитета Ассоциации больших данных, управляющий директор Sberdata (подразделение Сбербанка) Мария Поликанова отметила, что внедрение технологий big data в России может ускорить рост экономики.

«Вклад технологий big data в ВВП России может вырасти от 0,3% до 2,4% к 2024 году при условии выполнения ряда инициатив», – отметила она.

Всего рассматривается пять сценариев развития рынка big data в России: пессимистичный, «сценарий бездействия», базовый, оптимистичный и «сценарий мечты». Таким образом, вклад «больших данных» может составить от 0,3% к ВВП при пессимистичном сценарии до 1,2% при базовом и 2,4% при «сценарии мечты».

«Ожидается, что к 2024 году при реализации, например, базового сценария прирост [отрасли «больших данных»] составит порядка 100 млрд рублей», – сказала Поликанова.

По состоянию на конец 2018 года рынок «больших данных» в России оценивается в 45 млрд рублей, при этом с 2015 года отрасль ежегодно растет на 12%.

Ассоциацию участников рынка больших данных учредили «Мегафон», Mail.ru Group, компания Onefactor, «Тинькофф банк», «Яндекс» и Сбербанк. Члены ассоциации работают над созданием единых принципов и стандартов обработки, хранения, передачи и использования big data. Совместные разработки лягут в основу политики обращения с большими данными каждой компании – члена ассоциации. Среди приоритетных задач организации – выработка бизнес-ориентированной стратегии развития рынка больших данных, повышение технической и операционной эффективности взаимодействия участников отрасли, а также формирование кодекса этики для защиты интересов пользователей.

Ранее директор Института права и развития ВШЭ-Сколково Алексей Иванов заявил, что информационно-коммуникационные компании имеют стратегическую значимость для российской экономики и социальной сферы.