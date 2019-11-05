Эксперт: Украинские поезда с растущими на стенах грибами опасны для пассажиров

Огромные грибы, растущие на стене поезда «Запорожье – Бердянск», – это вешенки, что говорит о серьезной сырости и плесени в вагонах, заявил газете ВЗГЛЯД ведущий инженер кафедры микологии и альгологии МГУ Максим Дьяков.

Четвертого ноября один из пользователей Facebook опубликовал фотографию растущих из стены украинского поезда грибов. Поезд следовал по маршруту Запорожье – Бердянск.

«Дело в том, что споры у грибов летают везде, они микроскопические. Вешенка, гриб, который изображен на фото, кушает деревяшки. Если деревяшка влажная и не покрыта лаком, то это благоприятные среда для споры гриба. Конечно, сами вешенки никакой угрозы для человеческого здоровья не несут, но вот условия, в которых они проросли говорят о том, что в вагоне застой воздуха, сырость, плесень, аллергены. Поэтому такой вагон не годится для использования», – говорит Дьяков.

Такие грибы можно нередко встретить на прилавках практически каждого гипермаркета. Но эксперт настоятельно не рекомендует пробовать вешенки, растущие на стенах поезда, в связи с тем, что грибы впитывают в себя вещества из окружающей среды. Также Дьяков отметил, что хотя такая «благоприятная среда» создавалась, возможно, годами, самим грибам, судя по их виду, не более трех месяцев.

Вскоре после появления фотографии над ним начали иронизировать пользователи соцсетей. Кто-то даже предположил, что «теперь в вагоне заодно можно и суп сварить».