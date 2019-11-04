Выросшие в украинском поезде грибы удивили пользователей Сети

Пользователей соцсетей удивило фото грибов, которые, судя по словам одного из жителей Украины, проросли в поезде «Запорожье – Бердянск».

Пользователь Facebook Егор Клецов опубликовал фотографию, сделанную в украинском пассажирском поезде. На снимке видно, как из внутренней обшивки вагона, которую заделали монтажной пеной, выросли 13 крупных грибов.

«XXI век. Укрзализныця («Украинские железные дороги» – прим. ВЗГЛЯД) Поезд Запорожье – Бердянск. Грибнику на заметку», – написал Клецов.

Снимок быстро разошелся среди пользователей соцсетей, которые начали иронизировать по этому поводу.

«Гиперлуп Запорожье – Бердянск является не только современным технологичным видом транспорта, но и фермой по выращиванию экологически чистых грибов», – написал в Twitter пользователь Голос Мордора.

«А говорят, что в этом году грибов нет», – пошутила Ольга Иович.

«Едешь такой: «О, супчик грибной заодно в кружке с железным подстаканником сварить можно», – пишет Антонина Павлюк.

«Отличные вешенки, надо дать разрастись только», – пишет Максим Сима.

«Не зря билеты дорожают», – сыронизировала Ирина Руденко.

Некоторые сочли такой подход к обслуживанию неуважение. «Читаю комменты. Все шутят. А ведь это не смешно, что наших людей так не уважают. Если человек купил билет на такой поезд, он может и должен требовать деньги обратно. Они будут менять вагоны только тогда, когда поймут, что на этих заработать больше не смогут», – написала Ева Миргородская.